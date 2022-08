Degrado senza fine nel sottopasso di via Dieta di Bari: al posto dell'estintore spunta una bottiglia di birra

Al posto dell'estintore, nell'armadietto apposito, campeggia una bottiglia vuota di birra: è forse l'immagine simbolo del degrado in cui versa il sottopasso di via Dieta di Bari, che collega i quartieri Madonnella e San Pasquale.

Nei giorni scorsi alcuni residenti avevano già segnalato a BariToday l'indecorosa situazione in cui versa il sottovia, tra sporcizia, scritte volgari, ascensori non funzionanti e, appunto mancanza di estintori. L'Amiu è intervenuta giovedì scorso per effettuare operazioni di pulizia ma, evidentemente, l'inciviltà non ha limiti. Il sottopasso, dunque, resta alla mercè di vandali e luridi, con buona pace delle richieste d'intervento dei residenti, sempre più esasperati.