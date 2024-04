Nuovo asfalto mangia smog nel sottopasso di via Quintino Sella, posizionata centralina Arpa per rilevare polveri sottili

L'Arpa Puglia ha posizionato all’ingresso del sottopasso in via Quintino Sella (lato estramurale), una centralina mobile per il rilevamento delle polveri sottili in vista dell’intervento di sostituzione dell’attuale manto stradale con la posa di una speciale pavimentazione fotocatalitica, rivestita in biossido di titanio, che sarà eseguito nell’ambito della riqualificazione della viabilità e dei marciapiedi del sottovia Quintino Sella.

La centralina permetterà di effettuare un raffronto sulla qualità dell’aria nella zona interessata sia prima sia dopo la realizzazione della nuova pavimentazione, capace di trasformare, attraverso la fotocatalisi, l’ossido di azoto e l’ossido di zolfo in sostanze non tossiche.

L'intervento, finanziato per 100mila euro nell’ambito dell’Accordo di programma per l’adozione di misure tese al miglioramento della qualità dell’aria sottoscritto il 30 dicembre 2020 tra la Regione Puglia e il ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica, consentirà di valutare l’efficacia dell’asfalto catalitico per la riduzione delle polveri sottili nell’aria anche in presenza di luci artificiali, come quelle che illuminano il sottopasso. I dati rilevati dalla centralina saranno infatti oggetto di analisi e verifica da parte dei tecnici di Arpa Puglia e della ripartizione comunale Ambiente.

La posa dell’asfalto fotocatalitico nel sottopasso di via Quintino Sella sarà eseguita nell’ambito della realizzazione della pista ciclabile prevista nel tratto di via Quintino Sella compreso tra l’incrocio con corso Italia e quello con l’estramurale Capruzzi, il cui cantiere inizierà entro la fine dell’estate.