Botta e risposta tra Sisto e Decaro sulle spaccate a Bari: "Servono le ronde della Polizia Locale", "Dichiarazioni provocatorie"

A poche ore dall'ennesima spaccata ai danni di un esercizio commerciale nel centro di Bari, si consuma un botta e risposta tra il viceministro della Giustizia, Francesco Paolo Sisto, e il sindaco Antonio Decaro sulla situazione sicurezza in città.

Sisto, a margine della consegna della seconda torre ex Telecom di Poggiofranco, destinata a ospitare gli uffici giudiziari, aveva lanciato una proposta per limitare il fenomeno criminoso: "Non eravamo abituati alle ronde notturne - ha spiegato secondo quanto riporta l'Ansa - : penso che con i nuovi 200 assunti si debba finalmente decidere di far girare la polizia municipale di notte per dare un presidio di sicurezza".

"Il problema si sposta direttamente sulla responsabilità del sindaco e della polizia municipale", ha poi rimnarcato. "Non si può più dire che abbiamo tutto sotto controllo quando tutto sotto controllo effettivamente non è lo vedo l'impegno dei carabinieri, della polizia di Stato, della guardia di finanza. Bisogna affiancare ai corpi di polizia tradizionale uno sforzo maggiore della polizia municipale, perché possa essere un elemento di presenza che dissuade da qualsivoglia forma di micro criminalità". Per Sisto Bari corre un rischio, ovvero che "a fronte della sua insicurezza perda tutti i vantaggi che i baresi sono stati capaci di assicurare con il loro impegno. Potrebbe diventare una città bella, ma respingente. Non credo che questo sia il risultato che vogliamo raggiungere".

Il sindaco Decaro ha quindi replicato con una nota: "Da quando faccio" il primo cittadino, ha detto, "il rispetto istituzionale per me è una regola inderogabile. È per questo che da giorni assisto in silenzio a un continuo scaricabarile nei confronti del sindaco e della Polizia Locale sulla questione della sicurezza da parte di noti esponenti della maggioranza di governo. Ma ora la misura è colma e francamente non posso continuare a passare sotto silenzio le tante dichiarazioni un po’ stravaganti e un po’ provocatorie. Come ben noto, soprattutto a chi si occupa da tempo di giustizia e di criminalità, l’ordine pubblico non è competenza del Comune, men che meno del sindaco. Nonostante ciò non ci siamo mai sottratti a richiedere la convocazione del Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, garantendo tutta la disponibilità dell’amministrazione comunale, né abbiamo avuto paura di sporgere denunce specifiche, anche personalmente, in seno al comitato o direttamente in Questura, relative ai problemi emersi in città, come anche nel caso del fenomeno delle spaccate, che desta una fortissima preoccupazione sia per gli effetti sulle attività produttive sia per la percezione che determina in città. Non mi sono neanche sottratto alla chiamata del viceministro Sisto che, solo qualche settimana fa, si è fatto promotore di un nuovo incontro in Prefettura. Non ci siamo sottratti all’investimento sul sistema di videosorveglianza che abbiamo messo a disposizione delle Forze dell’Ordine, finanziato anche con il bilancio comunale, né abbiamo mai sottratto un solo agente della Polizia Locale al dispositivo di sicurezza concordato con Questura e Prefettura" ha aggiunto Decaro.

"Eppure - rimarca - oggi assisto all’ennesimo scaricabarile politico da parte di chi non mi sembra abbia promosso alcuna iniziativa per rispondere alla richiesta di garantire alla città un maggior numero di operatori delle Forze dell’Ordine. Se qualcuno pensa di utilizzare ruoli e occasioni istituzionali per ingaggiare una campagna elettorale sulla pelle della città, ha sbagliato destinatario. Piuttosto sono disponibile a sottoscrivere un appello con il viceministro Sisto per chiedere al Governo l’invio di altro personale che possa fronteggiare la situazione contingente che stiamo vivendo a Bari” ha concluso il sindaco