Sparatoria a Gioia del Colle: ferito un uomo di 49 anni, sul posto il personale della Scientifica

Un uomo di 49 anni è rimasto ferito nel primo pomeriggio a Gioia del Colle, in provincia di Bari, dopo essere stato raggiunto da alcuni colpi di pistola. L'episodio si è verificato alle 14.30 circa.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della locale Compagnia. L'uomo, attualmente non in pericolo di vita, è stato trasportato in un ospedale della zona da personale del 118. Subito dopo gli spari sono giunti i militari della Sezione Investigazioni Scientifiche del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Bari per un sopralluogo con l'obiettivo di ricostruire la dinamica dell'episodio.