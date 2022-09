Orti urbani e pet terapy nel nuovo spazio ecologico a Poggiofranco: il Comune approva il progetto 'Rigenerazioni Creative'

Un'area verde dedicata alla nascita di relazioni sociali, attraverso la realizzazione di orti urbani, percorsi sensoriali, attività di pet terapy, una palestra verticale, un piccolo boschetto e un’area pic nic. Sorgerà nell'area comunale compresa tra via Bartolo e strada Santa Candida, nel quartiere Poggiofranco di Bari, lo spazio ecologico curato dall'Associazione di Promozione Sociale 'PugliaAccessibile', nell'ambito della misura d'intervento dell'amministrazione locale 'Rigenerazioni creative'.

Il Comune di Bari ha approvato il progetto 'Fuoricontesto', con l’obiettivo di stimolare il coinvolgimento dei cittadini attraverso dinamiche virtuose, finanziandolo con 31mila euro per 24 mesi. Con le risorse assegnate all’associazione, i volontari potranno quindi realizzare interventi di pulizia e bonifica dell’area verde, effettuare la posa di un basamento con pavimento drenante e blocchi autobloccanti per l’installazione di un ufficio prefabbricato, disegnare il tracciamento degli orti e dei vialetti, delimitare lo spazio con una recinzione, costruire un pozzo artesiano per l’irrigazione ed effettuare le operazioni necessarie all’allacciamento alla rete di distribuzione idrica ed elettrica.

Una parte consistente della superficie complessiva sarà suddivisa in 32 lotti per la coltivazione degli orti urbani (2279 metri quadri). La Aps PugliAccessibile utilizzerà gli spazi in modo ecocompatibile con le specie animali presenti, preservando le specie arboree attraverso attività di manutenzione e potatura periodiche: sul terreno, utilizzato per anni per coltivare, vi sono infatti alberi di olivo, fico, cotognastro, fico d’india, nespolo, ailanto e robinia che costituiranno il boschetto. Attorno al perimetro delle zone principali saranno disegnati dei viali pedonali.

'Rigenerazioni Creative' è un’iniziativa del Comune di Bari, finanziata attraverso il Programma Operativo Complementare Città Metropolitane 2014-2020, finalizzata al coinvolgimento dei cittadini in percorsi di rigenerazione di aree pubbliche urbane in linea con i principi di inclusività e partecipazione con il coinvolgimento di associazioni, comitati e cittadini.