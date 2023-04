Lo Spazio Murat di Bari Vecchia si rinnova e rilancia: nuove mostre, musica live e laboratori

Mostre ma anche design e prodotti dell'eccellenza artistica pugliese, laboratori, rassegne, musica live e performance: è il calendario di attività dello Spazio Murat, l'area espositiva di piazza del Ferrarese, nel cuore di Bari Vecchia, che ha illustrato tutte le novità per il 2023.

Tra le mostre in programma anche quelle su Umberto Kühtz (architetto, pittore, scrittore e poeta italiano) e una riflessione sul lavoro di Valentina Vetturi, artista che affronta tematiche contemporanee quali quelle del metaverso, della realtà aumentata e delle criptovalute. ì Oltre alle novità, continua la scuola di architettura per bambini e bambine con lo sguardo rivolto al femminile e all’inclusività. “Radical She” è il titolo del programma del corso in cui le piccole e i piccoli progettisti stanno lavorando insieme ai docenti in un’ottica di inclusività in cui racconti, parole, sensi, gesti e stili di vita, vengono trattati in modo paritario.

Prevista anche una mostra sul design a cura di Chiara Alessi (novembre 2023). Un evento inserito all’interno della Biennale dei racconti di impresa. Sarà prodotta e organizzata in collaborazione con il Club Cultura di Confindustria Bari e Bat. Sussurra Luce, a cura di Massimo Torrigiani e Francesco Cavaliere, è invece il festival egato alla musica contemporanea e alle performance musicali artistiche. Si tratta di una novità assoluta per lo Spazio Murat, con lo sguardo sempre rivolto alla multidisciplinarietà delle arti legate alla musica. Il festival si inaugura il 29 Giugno e indaga, con artiste, artisti e scienziati, le relazioni tra testo, musica, voce, media e tecnologia Sussurra Luce (giugno – dicembre 2023) si comporrà di 5 appuntamenti con circa 10 artisti invitati. Alcuni dei nomi saranno Francesco Cavaliere, Hanne Lippard, Gregory Whitehead, Renato Grieco, Spencer Clark.

In coproduzione con Spazio Murat nella programmazione 2023 è stato inserito anche un appuntamento speciale di “Afrocosmico - Club culture e controcultura”, progetto ideato da Nicola Conte, produttore, musicista e autore, insieme a Nico Panzini e Cloud Danko. Tra le novità 2023 di Spazio Murat, spicca poi il restyling della sua identità visiva. Il simbolo di Spazio Murat è stato inscritto in un volume quadrato ed è stato bilanciato il suo rapporto con la dicitura del naming. Anche il Puglia Design Store si è dotato di un logo nuovo, disegnato con lo stesso metodo di quello utilizzato per Spazio Murat, in modo che potessero dialogare tra loro descrivendo un unicum visivo netto che li ancori alla percezione di uno stesso luogo. Le cromie di Spazio Murat e Puglia Design Store, infine, sono state modificate con due colori brillanti in grado di segnare un distacco dal passato e rendere complementari le due entità.

In arrivo anche la card 'Amici di Spazio Murat', tessera (al costo di 50 euro l’anno) con una validità che va da Aprile a Dicembre 2023. La card permetterà a chi l’acquista di: entrare gratuitamente a tutte le mostre in programma; prenotare attraverso una corsia preferenziale l’acquisto dei biglietti per spettacoli ed eventi dal vivo; usufruire di uno sconto del 50% su tutti gli spettacoli ed eventi dal vivo e su tutti i corsi e workshop a pagamento; ottenere uno sconto continuativo del 10% sull'acquisto di tutti i prodotti in vendita nel Puglia Design Store. La programmazione 2023 di Spazio Murat, condivisa con il Comune di Bari, è in partnership con la Regione Puglia. Ed è sostenuta da Imago +, DMB e Pepe Graphic.

Per il sindaco di Bari, Antonio Decaro, "quella che si presenta a Spazio Murat oggi è una programmazione matura, versatile, capace di raccontarsi nel tempo e nello spazio. Saranno mesi importanti quelli che ci aspettano e la lungimiranza e dei gestori di questo spazio nell’offrire a cittadini e turisti proposte sempre nuove è una delle certezze su cui la città oggi può contare. Credo che in questi anni la forza di questo spazio sia stata proprio la capacità di interrogarsi a tutto tondo sullo stato delle diverse espressioni artistiche praticando la contaminazione dei saperi come chiave di dialogo con la città”.

“Lo spazio Murat - aggiunge Ines Pierucci, assessora comunale alle Culture - è il cuore del Polo dell’Arte contemporanea, il primo dei tre luoghi con Margherita e Mercato del pesce gestito attivamente da The Hub, con una programmazione che si contraddistingue, tra gli altri luoghi culturali della città, per la contaminazione delle forme interdisciplinari per tutte le età. Accanto alle mostre, infatti, la programmazione che accompagna la scuola di architettura restituisce una visione strategica rivolta alle nuove generazioni. La mostra I love Lego ha infatti registrato 25mila ingressi confermando il grande interesse per il pubblico del futuro della nostra città. Ringrazio The Hub per il calendario di esposizioni programmato pertanto con uno sguardo anche al mondo internazionale dell’arte contemporanea di Valentina Vetturi e alla contaminazione musicale di grandi nomi come Nicola Conte e Dj Spinna”.

Aldo Patruno, direttore generale dipartimento Turismo, Economia della Cultura, Valorizzazione del Territorio della Regione Puglia, ha invece sottolineato che “dopo la buona ripartenza dello scorso anno, nel 2023 Spazio Murat rilancia e raddoppia, aggiornando anche la sua identità visiva in più stretto coordinamento con il Puglia Design Store. Oltre alla prosecuzione della splendida esperienza della scuola di architettura per bambini e alla mostra/processo/tributo, quest’anno dedicata all’artista/politico Umberto Kühtz, la sperimentazione e la ricerca artistica 2023 indagano il Metaverso, la Cultura materiale e il Design attraverso nomi assai interessanti dell’Arte pugliese che guarda al Mondo. E poi - novità assoluta - un vero e proprio festival della musica contemporanea e una serie di incursioni nel primitivismo tribale e nell’afroturismo, tutte da scoprire tra aperitivo e notte inoltrata. Insomma, un giusto mix di contaminazioni e innovazioni per cui vale certamente la pena entrare a far parte di questo club, acquistando - altra felice sorpresa - l’apposita card “Amici di Spazio Murat”.

Per Giusy Ottonelli, responsabile di Spazio Murat e co-fondatrice di Impact Hub Bari, società che lo gestisce, “quest’anno, ancor più dello scorso, abbiamo dato alla programmazione di Spazio Murat una voce “plurale”. Plurale e molteplice nelle persone e nei soggetti coinvolti. Plurale e variegata nella diversità dei temi affrontati. Plurale e interdisciplinare nelle pratiche artistiche in cui si manifestano i vari progetti. L'obiettivo è rendere sempre più Spazio Murat un contenitore culturale di apprendimento per i più giovani, di formazione e sperimentazione per i più piccoli, di opportunità e interesse per la città con proposte nuove e non convenzionali dando al pubblico la possibilità di partecipare (anche grazie alla card “Amici di Spazio Murat”) a progetti articolati, come articolato è il mondo che viviamo. E lo facciamo partendo da qui ma guardando contemporaneamente altrove, per crescere restando a Bari. Stiamo provando inoltre a creare un ponte con tutte le attività che sviluppiamo all’interno di Impact Hub Bari, come il progetto Puglia Women Code e la mostra di Valentina Vetturi curata da Silvia Franceschini. Questo sarà anche il primo anno in cui performance e musica entreranno a pieno nella nostra sperimentazione sia grazie alla collaborazione con Afrocosmico, rassegna curata da Nicola Conte, sia con l’affascinante festival Sussurra Luce, curato da Massimo Torrigiani e Francesco Cavaliere".