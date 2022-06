Spesa per farmaci e dispositivi medici, la Regione convoca le aziende del Sistema sanitario pugliese: "Attuare politiche per contenere costi" 

Sollecitare la concreta attuazione delle politiche di contenimento della spesa disposte dalla Giunta Regione per ottenere i risparmi attesi in materia di costi sostenuti per farmaci, dispositivi medici e ausili protesici. Questo l'obiettivo dell'incontro avvenuto oggi, nel padiglione 152 della Fiera del Levante, tra l'assessore regionale alla Sanità, Rocco Palese, il direttore del Dipartimento Salute regionale, Vito Montanaro, e le Aziende del Sistema Sanitario regionale (SSR) "per dare maggiore impulso - spiega una nota della Regione - alle ASL, A.O.U. e I.R.C.C.S pubblici nell’attuazione delle politiche di riqualificazione della spesa per farmaci, dispositivi medici e ausili protesici".

"Rispetto a tale spesa - ricorda la nota - già a partire dal 2017, la Giunta Regionale ha approvato numerosi provvedimenti di indirizzo e programmazione (in ultimo, nel 2022, le D.G.R. n. 314/2022, D.G.R. n. 132/2022 e D.G.R. n. 133/2022) con espresse indicazioni strategiche e operative per le Aziende sanitarie finalizzate a riallineare i dati di spesa e consumo della Puglia con quelli della media nazionale".

Le azioni sono state incentrate principalmente sul miglioramento dell’appropriatezza prescrittiva, sul potenziamento delle gare centralizzate di appalto tramite il Soggetto Aggregatore Regionale e sull’utilizzo dei cruscotti informatizzati di monitoraggio, implementati nel sistema informativo regionale Edotto.

Nel corso dell’incontro, al quale hanno partecipato i vertici dirigenziali delle Aziende del SSR, il dirigente della Sezione Farmaceutica regionale, Paolo Stella, ha illustrato i dati aggiornati di spesa e consumo dei farmaci, dispositivi medici e assistenza protesica, evidenziando gli indici di scostamento per ogni Azienda del SSR rispetto agli obiettivi di riduzione assegnati dalla Giunta, e richiamando le principali linee strategiche con chiare indicazioni sulle priorità di azione.