In scena fra gli scaffali per celebrare i prodotti 'made in Italy': nei superstore Famila gli 'Spettacoli alla Frutta'

Uno show fra gli scaffali del supermercato per comunicare, in maniera divertente e originale, le proprietà dell’ortofrutta italiana. Si chiama ‘Spettacoli alla frutta’ il format creativo che il Gruppo Megamark di Trani metterà in scena in alcuni superstore Famila del territorio barese.

Ogni prodotto prenderà vita assumendo, tramite attori professionisti, le sembianze di un personaggio fantastico, con performance inedite e divertenti. Gli attori interagiranno con i clienti per le corsie del superstore raccontando la loro storia, ricordando i benefici di una dieta ricca di frutta e verdura e l’importanza di consumi sostenibili e senza sprechi, per poi coinvolgerli, in una atmosfera da musical, nel gran finale con una performance collettiva.

Gli appuntamenti, gratuiti, sono in programma il 5 luglio al Famila di Terlizzi (alle ore 10 e alle 11.30) e a quello di Molfetta (alle 16.30 e alle 18) e il 6 luglio al Famila di Bisceglie (alle ore 10 e alle 11.30) e Giovinazzo (alle 16.30 e alle 18); a Bari sono previsti il 7 luglio al Famila via Livatino (alle 10 e alle 11.30) e a quello di via della Resistenza (alle 16.30 e alle 18) e l’8 luglio al Famila di via Conte Giusso (alle 10 e alle 11.30) e a quello di via Gentile (alle 16.30 e alle 18). Nella tappa di Giovinazzo è prevista anche la partecipazione della influencer e travel blogger Manuela Vitulli.