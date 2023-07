Spettacoli estivi nel Municipio II, via libera del Comune ai bandi: "Renderemo gli spazi pubblici più animati"

Il progetto 'Arte, musica, danza e spettacoli al Municipio 2' permetterà di organizzare nei fine settimana di luglio e settembre, sei spettacoli ed eventi, come cabaret, concerti, esibizioni di cover band, performance teatrali, attraverso il coinvolgimento di commercianti che si occupano di arte e musica nella zona della comunità cittadina che comprende i quartieri Picone, Poggiofranco, Carrassi, San Pasquale e Mungivacca.

L'iniziativa del Municipio 2 ha ottenuto il via libera dell'amministrazione comunale: l'approvazione del progetto, avvenuta tramite determina dirigenziale,ha sancito l'inizio della fase operativa: è stato pubblicato, infatti, l'avviso finalizzato all'individuazione di operatori economici interessati a realizzare gli spettacoli.

Il progetto dovrà essere realizzato presso il Piazzale Lorusso, Piazzale Cirillo e Parco Don Tonino Bello. Un altro bando prevede, invece, iniziative per la promozione e lo sviluppo del territorio, da svolgersi presso Piazzetta dei Papi e Parco Rossani. I due avvisi pubblici scadranno il 14 luglio, maggiori dettagli sui bandi potranno essere raccolti tramite il portale istituzionale del Comune di Bari.

"La nostra commissione in questi anni ha investito tanto su Piazzetta dei Papi, organizzando molteplici iniziative che, insieme alla riqualificazione degli spazi, ha rilanciato quest’area come luogo di aggregazione- spiega Alessandra Abbatescianni, presidente della commissione cultura e sport - Invece, al Parco Rossani, abbiamo ricevuto diverse sollecitazioni, anche a seguito di numerosi episodi di cronaca in cui si denunciavano violenze e atti di bullismo. Quindi, con tale procedura, intendiamo contribuire a rendere gli spazi animati e partecipati".