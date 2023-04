Dal Comune fondi per gli spettacoli dal vivo nelle periferie: 27 proposte per il bando 'Le due Bari'

Sono state 27, complessivamente, le domande di partecipazione presentate per l'avviso 'Le due Bari', il bando dell'assessorato alle Culture nato per sostenere, durante il periodo estivo, l'organizzazione di spettacoli dal vivo nelle periferie.



In particolare, la misura intende promuovere la realizzazione di attività di spettacolo dal vivo nelle aree periferiche della città. tramite la concessione di contributi, al fine di valorizzare il patrimonio culturale - materiale e immateriale - nelle periferie mediante spettacoli, anche di carattere innovativo, accompagnati da iniziative formative e/o laboratori diretti all’inclusione culturale e sociale, nel rispetto delle tutele occupazionali e dei contratti di categoria, e a realizzare un’azione di riequilibrio territoriale attraverso il rafforzamento dell’offerta culturale.

In particolare, le risorse finanziarie messe a disposizione dalla Direzione generale Spettacolo del MiC - che quest’anno ammontano a 553.911,94 euro - sono destinate alla realizzazione di progettualità di spettacolo dal vivo in tutte le sue declinazioni, da realizzarsi sul territorio delle aree periferiche nel periodo compreso tra il 15 giugno e il 30 settembre 2023.

Gli uffici competenti procederanno ora alla verifica relativa all'ammissibilità delle istanze presentate.