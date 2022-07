Si alza il sipario sulle periferie della città: al via gli show dal vivo del progetto 'Le due Bari'

Sarà il concerto 'Canzoni di un lungo viaggio', stasera alle 20.30 nell'Area della Pace di Japigia, ad aprire il cartellone del progetto "Le due Bari", carnet di 12 spettacoli realizzati nelle aree periferiche della città, finanziato dalla direzione generale spettacolo del Ministero della Cultura per 1.129.154 euro. Il calendario degli appuntamenti, presentato stamattina a Palazzo di Città, terminerà il prossimo 15 novembre: oltre ai 12 spettacoli in cartellone, sono previsti più di 100 eventi e 60 laboratori, tutti gratuiti.

Il progetto "Le due Bari" unisce idealmente centro e periferie portando gli show dal vivo nelle piazze e nei luoghi di aggregazione dei 5 Municipi di Bari, con un programma articolato che include musica, teatro, danza, arti circensi e cinema, con un focus dedicato all?infanzia. Il programma è realizzato da artisti riconosciuti dal Fus, il Fondo Unico per lo Spettacolo, e da realtà operanti nel settore dello spettacolo dal vivo da almeno tre anni.

L'iniziativa ha l'obiettivo di rivitalizzare le periferie baresi, coinvolgendo i residenti con attività che fino ad ora erano state limitate solo alle zone centrali della città. "Siamo di fronte ad un?occasione straordinaria - ha dichiarato l?assessora alle Culture e Turismo, Ines Pierucci - Favorita da una misura ministeriale inedita grazie alla quale, accanto all?investimento di 'Festa del Mare', il cartellone culturale estivo della città di Bari potrà contare su 160 ulteriori eventi di musica, teatro, danza e laboratori pensati per tutte le fasce di pubblico, ben oltre il termine della bella stagione".

"Il bando 'Le due Bari' - ha dichiarato l'assessora Pierucci - anticipa l?avviso per la concessione dei contributi alle imprese ed alle associazioni culturali, finanziata con 400mila euro di fondi del civico bilancio, mentre stiamo lavorando per poter utilizzare circa 600mila euro di fondi del Poc Metro, il Programma Operativo Complementare 'Città Metropolitane', in favore di progetti triennali". Il programma completo degli spettacoli dal vivo è disponibile sul sito ufficiale del progetto 'Le due Bari'.