In arrivo oltre 1,1 milioni di euro per gli spettacoli nelle periferie di Bari: "Teatro, musica ed eventi dal vivo"

Oltre 1,1 milioni di euro per gli spettacoli dal vivo nelle periferie di Bari: è quanto è contenuto nell'accordo di programma che dovrà essere siglato tra il Comune e il Ministero della Cultura, consentendo l'ergoazione di fondi ai Comuni capoluogo delle Città metropolitane per il sostegno al settore.

Una volta siglato l’accordo di programma, la ripartizione Culture del Comune procederà alla pubblicazione del bando: “L’investimento in cultura per la prima volta quest’anno - commenta l'assessora cittadina alle Culture, Ines Pierucci - supererà i due milioni di euro. Grazie all’intervento straordinario del Mic, di oltre un milione di euro, costruiremo una programmazione finalizzata da un lato a decentrare l’offerta nei quartieri periferici per una sempre maggiore inclusione culturale e sociale, dall’altro a sostenere i lavoratori dello spettacolo dopo la lunga emergenza sanitaria. La nostra idea è quella di un bando, articolato nelle sezioni danza, teatro e musica, che valorizzi l’interdisciplinarietà dei progetti, la contaminazione tra le diverse espressioni artistiche e la capacità di fare rete tra i soggetti proponenti per dar vita a un cartellone di grandi appuntamenti, che attraversino i luoghi più lontani dal centro cittadino"

"Il nostro impegno, dunque, non si ferma - aggiunge - dinanzi alle difficoltà che accompagnano la ripartenza ma anzi si rafforza grazie a una rinnovata sinergia con i diversi livelli istituzionali, per raggiungere l’obiettivo condiviso di un’offerta culturale sempre più inclusiva e attenta alle specificità dei singoli territori, nel solco della strategia politica culturale di investimento costante e continuativo nelle periferie, cominciato con Arene culturali, proseguito con i concerti del coro e orchestra del Petruzzelli nelle periferie (riprogrammati anche per questa estate) e con il prologo del corteo storico di San Nicola nei Municipi”.