Nicola Pignataro in scena nel carcere di Bari: sketch comici e brani musicali per i detenuti

Ieri, l’attore barese Nicola Pignataro, è tornato nella Casa Circondariale di Bari per portare in scena 'Scorze e middiche' nell’ambito del 'Laboratorio teatrale urbano', realizzato dal Teatro Pubblico Pugliese. Un’iniziativa che punta a lavorare nelle carceri mettendo al centro l’arte e la cultura per favorire il riscatto personale e avviare percorsi per il reinserimento del detenuto nel mondo esterno.

Pignataro ha proposto alcuni dei suoi sketch più famosi, accompagnato da Annalena Cardenio e dal cantante Giuliano Ciliberti che ha eseguito i brani più amati della musica italiana.

La Casa Circondariale di Bari ha fortemente sostenuto l'attuazione del progetto che porta il teatro in carcere, attraverso la visione di spettacoli, un percorso laboratoriale e la partecipazione di alcuni detenuti alla Stagione del Teatro Piccinni con la visione dello spettacolo di Stefano Accorsi Azul, in programma il 12 gennaio.

A partire dal 25 gennaio e poi dal primo marzo, per cinque incontri, si terrà anche il Laboratorio 'Il teatro che ripara, il teatro che è riparo', un progetto di formazione e accompagnamento alla pratica e alla visione del teatro a cura di Damiano Nirchio dell'Associazione Culturale Senza Piume, in collaborazione con Coop Crisi.