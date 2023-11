Il teatro in scena a Palazzo di Città, nella sala consiliare del Comune di Bari uno spettacolo ispirato a Matteotti

Il teatro politico ospitato in un luogo iconico della città. Dal 16 al 22 novembre, nell’ambito della stagione teatrale 'Altri Mondi 2023_24' del Comune di Bari, a 100 anni dalla scomparsa di Giacomo Matteotti, il Teatro dei Borgia - Artisti Associati porta in scena nella sala consiliare di Palazzo di Città 'Giacomo', un intervento d’arte drammatica in ambito politico.

Si tratta di un progetto di Elena Cotugno e Gianpiero Alighiero Borgia, su testi di Giacomo Matteotti. Uno spettacolo tratto dai verbali delle assemblee parlamentari del 31 gennaio 1921 e del 30 maggio 1924, con ideazione, coaching, regia e luci Gianpiero Borgia e il sostegno della Presidenza del Consiglio dei ministri, patrocinio di Comune di Fratta Polesine, Fondazione Giacomo Matteotti, Fondazione di Studi Storici 'Filippo Turati' e Fondazione Circolo Fratelli Rosselli.

Giacomo vuole porre in risalto il discorso politico di Matteotti, mettendo a confronto due dei suoi interventi in Parlamento: quello del 31 gennaio 1921, in cui denuncia le connivenze tra le forze politiche borghesi e le squadracce fasciste, e quello del 30 maggio 1924, l’ultima seduta a cui Matteotti partecipò prima di essere assassinato, in cui contesta i risultati delle elezioni dell’aprile di quell’anno. Questa tragedia, politica e antispettacolare, consiste nella riproposizione delle parole di Matteotti nella loro nuda e terrificante verità. I principali temi sui quali il lavoro invita a riflettere sono il senso della militanza politica, i diritti di cittadinanza, la possibilità di opporsi alla violenza fascista con il richiamo ai valori di libertà e democrazia ma anche il ruolo del teatro nella società, in un modo in cui gli ideali diventano opera d’arte.

Teatro dei Borgia continua il suo percorso di ricerca sulla relazione tra teatro e reale, tra teatro e politica: con questo lavoro vuole portare la parola politica e i temi della democrazia sul palco usando i verbali d’assemblea quali elementi del reale, costruttori del proprio discorso poetico.

Elena Cotugno e Gianpiero Borgia sviluppano un lavoro sul ruolo lontano dalla tradizione italiana della maschera, sia parodistica che documentaristica. Si confrontano con il documento storico, con il discorso politico e non con il dramma di finzione.

Gli spettacoli, dal 16 al 22 novembre, saranno messi in scena alle 20, domenica alle 18. I biglietti, a partire da 15 euro, sono disponibili online a questo link, oppure acquistabili in tutti i punti vendita Vivaticket e al botteghino del Teatro Piccinni dal mercoledì al sabato, dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 20.