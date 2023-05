Gli studenti di 8 scuole baresi attori in uno spettacolo dedicato al Rinascimento: presentato a Bari il progetto 'Come d'incanto'

Un’iniziativa formativa a carattere esperienziale che ha entusiasmato gli studenti e le studentesse delle scuole della provincia di Bari, protagonisti di un viaggio nella storia. È stato presentato, questa mattina nel capoluogo pugliese, il progetto artistico-musicale 'Come d’incanto: Isabella d’Aragona e Bona Sforza', una didattica innovativa per l’insegnamento della Storia'. L’iniziativa, a cura del Centro Studi Mousikè e Arti Libere, finanziato dall’Assessorato regionale all’Istruzione, ha coinvolto le istituzioni scolastiche del territorio per riscoprire, attraverso uno spettacolo originale di teatro-danza, alcune grandi figure del Rinascimento italiano come Isabella d’Aragona, grande donna illuminata e amica di Leonardo da Vinci, e sua figlia Bona Sforza D’Aragona, Regina di Polonia e Granduchessa di Lituania.

Il progetto 'Come d’incanto' ha previsto una produzione originale di teatro-danza con l’esecuzione dal vivo di musica rinascimentale che, tra il 2022 e il 2023, ha coinvolto otto istituti di scuola media inferiore e superiore: i licei Salvemini e Socrate, gli istituti Calamandrei, Majorana, Manzoni-Lucarelli, Giovanni Paolo II-De Marinis di Bari, l'istituto Bavaro-Marconi di Giovinazzo e l'istituto Angelo Consoli di Castellana Grotte.

Il percorso formativo è stato preceduto da laboratori artistici con gli studenti pugliesi e legati al periodo rinascimentale di arte applicata, canto corale, danze storiche e percussioni, rispettivamente con i docenti Gianni Pantaleo, Angelo De Leonardis, Marcella Taurino e Francesco Patruno.

Lo spettacolo, scritto e ideato da Patrizia Gesuita, diretto e interpretato da Armando Merenda, Rosanna Palmisano e la giovane Sara Patruno con la consulenza artistica di Roberto Petruzzelli e le coreografie di Marcella Taurino, ha percorso i momenti salienti della vita di questi personaggi dal peso culturale e politico rilevante che hanno rappresentato per il loro tempo un modello per eccellenza di donne colte e di potere. La scena ha ospitato l’esecuzione di musiche e danze del Cinquecento italiano ed europeo, affidate all’ensemble di danze storiche 'La Chirintana' e all’ensemble di musica antica 'Mousiké' arricchito dalla voce del basso-baritono Angelo De Leonardis, con costumi della metà del Cinquecento, ricostruiti filologicamente da Luigi Spezzacatene, Maria Isolani e Angela Gassi.

Quest'anno, nell'ambito delle attività svolte presso l'Istituto Alberghiero 'Angelo Consoli' di Castellana Grotte, si è svolto il laboratorio 'Rinascimento a Tavola' con il professor Agostino Calefati, che, con gli studenti, ha realizzato un nuovo dolce dedicato proprio ad una delle protagoniste del progetto: 'Le Nevole di Bona Sforza'.