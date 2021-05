Sul sagrato della Basilica le prove dello spettacolo di San Nicola: stasera l'evento (in diretta tv e social) dedicato al Santo patrono

Uno spettacolo davanti alla Basilica di San Nicola, tra musica, omaggi danteschi e danze aree. Nella seconda festa patronale segnata dalle restrizioni Covid, lo show prenderà il posto del tradizionale corteo storico del 7 maggio. Un evento a porte chiuse, senza possibilità di accesso al pubblico (proprio per la necessità di rispettare le regole anticontagio), che però sarà trasmesso in diretta tv e sui social.

Nella serata di ieri, si sono tenute le prove generali dell'evento, di cui il sindaco Decaro ha fornito un''anteprima' con un video su Fb.

"Questo è solo un assaggio della magia che prenderà vita sul sagrato della Basilica per salutare la festa di San Nicola - scrive Decaro - Anche quest’anno però dovremo accontentarci di partecipare soltanto attraverso la TV e in streaming sui canali social ufficiali a partire dalle ore 21:20. Purtroppo, a causa delle restrizioni ancora in corso - aggiunge il sindaco - lo spettacolo, che abbiamo voluto comunque realizzare in onore della nostra tradizione, sarà chiuso al pubblico. Ma questo non deve toglierci la magia dei giorni più attesi dell’anno per noi baresi". "Lo so - conclude Decaro - la festa di San Nicola manca anche a me, così come so che siamo tutti stanchi delle restrizioni e di non poter tornare a vivere la città come vorremmo. Dobbiamo resistere ancora un po’, per il nostro bene, per tornare a goderci tutto quello che ci manca al più presto".