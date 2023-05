"Raccontiamo San Nicola e le sfaccettature del suo culto a Bari": lo spettacolo dei Malalingua tra i luoghi nascosti del Piccinni

'San Nicola dei baresi' è la pièce itinerante della compagnia molfettese che per tutta la giornata del 9 maggio sarà rappresentata per gruppi ristretti di pubblico, nell'ambito delle celebrazioni per la festa patronale