Manutenzione di lidi e spiagge comunali baresi, approvato primo accordo da 400mila euro: "Presto interventi a San Girolamo"

La Giunta comunale di Bari ha apprvato il primo contratto attuativo del nuovo appalto di accordo quadro biennale (fino al 2024) per la manutenzione di lidi e spiagge comunali. L'importo complessivo è di 400mila euro. L'accordo quadro prevede un miglioramento funzionale e una fruibilità dei tratti di costa balneabili, nonché la manutenzione e la riparazione di tutte le strutture presenti presso le aree balneabili e libere a seguito dei danni provocati da atti vandalici, avverse condizioni meteorologiche o obsolescenza delle stesse. Prevista anche la manutenzione tramite integrazione, adeguamento delle barriere frangiflutto e/o di altre opere a mare presenti lungo la costa.

“Con questo primo contratto contiamo di eseguire in particolare due interventi significativi sul waterfront di San Girolamo-Fesca - spiega l'assessore cittadino ai Lavori Pubblici, Giuseppe Galasso -. Il primo accoglie l’istanza, pervenuta da diverse associazioni di persone con disabilità, relativa alla creazione di un’ampia piazzola, raggiungibile con camminamento largo 2 metri, che eseguiremo in corrispondenza della spiaggia più a sud: sarà realizzata in legno e avrà una superficie di circa 40 metri quadri, con forma rettangolare (5m x 8m). Il secondo, invece, riguarda lo spostamento di parte della sabbia accumulata dalle maree sulla stessa spiaggia, che servirà per il ripascimento della spiaggia più a nord, adiacente a lido Massimo, in modo da ripristinare la configurazione di questo spazio per la balneazione interessato durante i mesi invernali da una attività erosiva prodotta dalle mareggiate. Così facendo contiamo di consegnare ai bagnanti le due spiagge in sabbia agli estremi del lungomare in condizioni di fruizione ottimali. L’occasione di questi lavori ci consentirà anche di effettuare una risistemazione delle zone in ciottoli del waterfront che le mareggiate dei giorni scorsi hanno smosso e che saranno livellate per permetterne una fruizione ottimale. Prevediamo di completare entrambe le lavorazioni nel prossimo mese di luglio”.