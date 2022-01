"Furono tante - spiega il presidente del Municipio I, Lorenzo Leonetti - le polemiche sorte vista la riduzione del marciapiede in quel punto. Si evidenziavano i disagi che quella scelta creava ai pedoni ed ai tanti runner che frequentano il lungomare. La creazione dello stallo era un atto dovuto, necessario ad evitare la sosta dei motorini sui marciapiedi. Nell'occasione, con l'assessore Galasso, prendemmo l'impegno di sistemare al meglio lo stato dei luoghi".

Sono iniziati i lavori di sistemazione del marciapiede nelle vicinanze dell'ingresso alla spiaggia di Pane e Pomodoro a Bari. I cantieri dureranno alcune settimane. L'intervento era atteso dopo la realizzazione, la scorsa estate,degli stalli per motocicli a favore della spiaggia..

Spiaggia di Pane e Pomodoro a Bari, operai in azione: al via i lavori per sistemare il marciapiede