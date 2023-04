Torre Quetta pronta per la nuova stagione: sabato la festa d'inaugurazione tra musica e sport

La spiaggia di Torre Quetta è pronta a dare ufficialmente il via alla stagione 2023. L'evento inaugurale, inizialmente previsto per Pasquetta e poi rimandato causa maltempo, si terrà sabato prossimo, 22 aprile. "Una festa all'insegna della convivialità e dello stare insieme", "una festa tra la gente per i cittadini", dicono gli organizzatori.

La giornata, con inizio alle ore 10, sarà all’insegna di piccoli trattenimenti diffusi, al mattino dalle 10 alle 13 con parata di mascotte ed eventi itineranti; al pomeriggio dj e live set. Tra gli ospiti programmati dalle 17 in poi ci sono The Good Ole Boys, realtà affermata del r’n’b italian, il quartetto Bari Blues Connection, Pasquale 33.

Durante tutta la giornata, in diverse zone della struttura, ci saranno svariate dimostrazioni, sportive e culturali, grazie alla collaborazione delle associazione, che presenteranno le loro attività che faranno parte del palinsesto estivo. Tra le altre: Nordic Walking Sud, Asd Placebo, Motus Project, Artidea, Il volo della rondine, Pizzica.me, I pizzicareddi, Società di Danza Circolo Pugliese, Asd Apulia Tango, Ads Snupy, Spaccabari e molte altre.

Diverse le attività che si alterneranno durante la giornata: la mattina walking 9 km con l'associazione Nord Walking Sud, lezioni prova di Sthenathlon, lezione aperta di funzionale, lezione di thai chi, lezione di thai chi, lezione yoga, danze etniche, incontro di pizzica sia di mattina che pomeriggio, e ancora lezione dimostrativa di tango e presentazione letteraria a cura di Arti e miele.

Tutti i chioschi saranno aperti e pronti a offrire le loro specialità food&drink. Per tutta la giornata sarà attivo sia il parcheggio interno alla struttura che quello esterno a

servizio di Torre Quetta: sarà necessario passare dalla cassa automatica prima di ritirare l’auto o di ritirare il ticket di uscita direttamente presso i chioschi sul mare.