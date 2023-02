Torre Quetta prepara la nuova stagione: spazi e servizi gratis per le associazioni sportive e culturali

"Abbiamo inviato una comunicazione circolare a tutte le associazioni sportive baresi iscritte al Coni, per informarle sulla nostra disponibilità a fornire spazi e servizi, a titolo gratuito, nella spiaggia di Torre Quetta". Sono queste le parole con cui Christian Calabrese, amministratore del Gruppo Ideazione Srl che gestisce il lido barese, ha annunciato a Baritoday le novità previste per la nuova stagione estiva della spiaggia.

"Quest'anno abbiamo la possibilità di programmare meglio, e con più calma, le attività - sottolinea Calabrese - Nel 2022 l'iter per la concessione della gestione degli spazi della spiaggia si concluse a ridosso dell'inizio della stagione estiva. Questa volta abbiamo più tempo per pianificare e ampliare l'offerta legata all'intrattenimento. Abbiamo puntato sull'allargamento delle fasce di pubblico, in modo da sfruttare le strutture del lido 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Il target medio di Torre Quetta è stato, negli scorsi anni, identificato al mattino con i runner, durante la giornata con un pubblico adulto cui piace godersi il sole, e dal tardo pomeriggio con i giovani. Dalla prossima primavera puntiamo ad estendere la tipologia di utenti e fruitori degli spazi anche agli sportivi semi professionisti o professionisti, ed agli appassionati di libri e arte".

Torre Quetta offrirà alle associazioni sportive, in forma gratuita, non solo le strutture, ma anche i servizi connessi al lido: "In questi giorni abbiamo contattato più di 500 gruppi sportivi riconosciuti dal Coni, spiegandogli che offriamo loro gli spazi della spiaggia, l'utilizzo delle strutture (bagni, docce e parcheggi) ed anche i servizi di reception, senza alcuna spesa: metteremo a disposizione i nostri uffici per le prenotazioni delle loro attività sportive, in modo tale che i loro clienti possano conoscere il calendario degli eventi, e gli orari previsti, direttamente sul sito ufficiale di Torre Quetta. Gestiremo i nostri canali web, tenendo conto delle esigenze delle associazioni, fornendo così il giusto spazio promozionale alle loro attività nella spiaggia. Vogliamo costruire un rapporto sinergico con le realtà locali, 15 associazioni hanno già aderito all'iniziativa".

Il nuovo corso di Torre Quetta non si fermerà solo alle attività sportive, ma offrirà spazio anche alle attività artistiche. "Stiamo contattando le associazioni culturali locali per allargare, il progetto riferito allo sport, anche alle altre forme di intrattenimento - spiega l'amministratore del Gruppo Ideazione che gestisce la spiaggia di Torre Quetta - abbiamo una lista con più di 400 realtà operanti nel settore della cultura a Bari. Dobbiamo definire idee e modi per organizzare le attività, ma posso già anticipare che vorremmo effettuare presentazioni di libri in spiaggia: stiamo approfondendo gli aspetti pratici di questo progetto anche con alcune case editrici".

Le novità per Torre Quetta potrebbero vedere coinvolti anche i campi sportivi: "Stiamo studiando la possibilità di implementare l'utilizzo delle attuali strutture accessoriate - chiarisce Calabrese - ma per il momento non posso confermare altro, dobbiamo verificare gli aspetti tecnici e logistici. L'idea di utilizzare i campi sportivi anche per altre discipline sarebbe sempre inserita nel contesto più ampio dell'allargamento del pubblico di fruitori degli spazi. Un'ulteriore novità potrebbe essere rappresentata dalla destagionalizzazione del parcheggio, che così potrebbe accogliere altri mezzi differenti dalle auto per brevi periodi di sosta in città, magari per turisti in transito a Bari".

I progetti per la nuova stagione stanno per passare alla fase operativa: "Spero di poter aprire le attività di Torre Quetta già da aprile - sottolinea Calabrese - durante la prossima settimana dovrebbero partire i lavori di giardinaggio (proprio oggi pomeriggio ho avuto un briefing sul cronoprogramma con il vivaista che si occuperà degli interventi). Abbiamo già definito gli interventi preventivi e la manutenzione necessaria, il quadro delle operazioni da compiere è chiaro. Ci potrebbero essere novità anche sul fronte degli 8 gazebo dedicati alla ristorazione: le sub concessioni delle strutture sono annuali, quindi valuteremo l'esperienza dell'anno scorso e decideremo, per ogni singola attività, se sia il caso di confermarla o sostituirla con un'altra".

Alcuni interventi manutentivi, però, non sono a carico del Gruppo Ideazione: "I lavori sui pontili non competono alla nostra società - chiarisce l'amministratore Christian Calabrese - proprio ieri ho inviato una comunicazione al Comune di Bari per chiedere informazioni circa le tempistiche delle manutenzioni. In passato, il sindaco Decaro aveva comunque indicato il mese di marzo come possibile periodo di inizio dei lavori. I pontili potrebbero essere aggiustati o addirittura sostituiti con strutture più moderne ed accessibili anche per i disabili. Sono valutazioni che spettano al Comune di Bari, di cui abbiamo piena fiducia. Noi siamo concentrati sugli aspetti che sono in capo al Gruppo Ideazione. Non vediamo l'ora di iniziare la nuova stagione: con l'aiuto del sole e delle giornate calde primaverili, potremmo inaugurare le attività 2023 di Torre Quetta nei giorni della festività pasquali".