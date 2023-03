Cinque famosi sportivi di Gioia del Colle contro l'abbandono dei rifiuti: i campioni protagonisti nello spot del Comune

Cinque campioni del mondo dello sport. Cinque testimonial d’eccezione. Cinque cittadini di Gioia del Colle uniti per vincere la partita contro l’inciviltà. Il nuotatore Cristiano Boggia, il calciatore Mirko Eramo, il pallavolista José Matheus, il presidente di Federkombat Donato Milano e la judoka Lucia Tangorre sono i protagonisti dello spot di sensibilizzazione contro il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti, realizzato e promosso dall’Amministrazione comunale della cittadina in provincia di Bari, in collaborazione con Navita srl (società che gestisce il servizio di igiene urbana in città). La pubblicità è stata presentato oggi in anteprima nell’Uci Cinemas Seven di Gioia del Colle.

"L’avvio di questa importante campagna di sensibilizzazione contro l’abbandono dei rifiuti manifesta, ancora una volta, la grande attenzione rivolta dall’Amministrazione comunale alla tutela e alla salvaguardia dell’ambiente e l’impegno straordinario che l’Ente sta profondendo per vincere la sfida della sostenibilità ambientale - ha dichiarato il sindaco di Gioia del Colle, Giovanni Mastrangelo - Lo dico con grande orgoglio. Dalla piantumazione di oltre trecento alberi alla realizzazione del piano di riforestazione urbana che porterà alla messa a dimora di ben 11.527 piante, passando per il recupero di aree degradate, la conversione a led della pubblica illuminazione e per i numerosi interventi di efficientamento energetico degli immobili comunali, stiamo cogliendo tutte le opportunità per rendere la nostra città sempre più vivibile e sostenibile".