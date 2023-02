Centro Servizi per le Famiglie di Carrassi, al via gli incontri di sostegno per i genitori separati

Si terrà domani, mercoledì 15 febbraio, negli spazi del Centro servizi per le Famiglie di Carrassi, San Pasquale e Mungivacca (in viale Unità d’Italia 65) il primo appuntamento del programma di sostegno e accompagnamento per genitori separati e figli.

La programmazione prevede uno sportello d’ascolto e supporto per le coppie in via di separazione o i singoli, percorsi individualizzati, gruppo di 'auto aiuto' e 'spazi neutri'.

Il gruppo di 'auto aiuto' per persone separate si riunirà ogni mese dando vita a momenti di confronto, condivisione e riflessione per i partecipanti, accomunati dall’esperienza della separazione che, se non accompagnata in modo adeguato sotto il profilo psicologico e relazionale, può causare ai figli traumi irreversibili.

Sarà la psicologa Maria Francesca Tomaselli a condurre gli incontri, secondo il seguente calendario: 15 febbraio, 15 marzo, 12 aprile, 10 maggio e 14 giugno. Su richiesta dei genitori, inoltre, sarà possibile prenotare uno 'spazio neutro', in cui poter incontrare i figli minori con un supporto psicologico qualificato. La prenotare agli incontri potrà essere effettuata chiamando i numeri telefonici 080 5038794 oppure 348 2719578.