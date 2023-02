Uno spot per promuovere le bontà della tavola pugliese: "Rappresentano un valore culturale e identitario della regione"

È disponibile on line, da oggi, il terzo spot in lingua inglese della campagna di comunicazione 2023 'Puglia, assapora la meraviglia', a cura della Regione Puglia e dell’Agenzia Regionale del Turismo Pugliapromozione. La pubblicità, presentata in anteprima alla Bit di Milano: il concept del progetto è stato seguito da Paolo Marchi, gastronomo, ideatore e curatore di 'Identità Golose', inviato di 'Striscia la Notizia'. La realizzazione è stata affidata a MagentaBureau srl, con il coordinamento di Pugliapromozione.

Lo sport è visibile, oltre che su Youtube, anche sugli account Facebook e Instagram dell'assessore Lopane, della Regione Puglia, di WeAreinPuglia e di Puglia365 a partire dalle 11 di questa mattina. Il target al quale si rivolge lo spot è il potenziale turista enogastronomico con un’età che va mediamente dai 30-35 ai 65 anni e vuole vivere un ventaglio di esperienze: dal food truck al ristorante stellato.

"Le nostre tipicità enogastronomiche e una tradizione culinaria affermata sono una garanzia di qualità per il brand Puglia, in Italia e nel mondo - ha affermato l'assessore al Turismo della Regione Puglia, Gianfranco Lopane - Una grande opportunità per tante imprese ed operatori turistici che promuoviamo ora con un nuovo contenuto di comunicazione. Il lavoro del prossimo futuro sarà, quindi, orientato alla qualificazione dell’offerta, anche in ottica di formazione professionale e ricerca dell’eccellenza. Temi che hanno già animato diverse iniziative, come quella con Identità Golose negli Istituti alberghieri pugliesi, e che andremo a dettagliare nei tavoli di consultazione con i rappresentati di categoria e gli operatori economici nel contesto dell’aggiornamento del Piano strategico del Turismo".

"Il turismo enogastronomico è strettamente legato al territorio - ha sottolienato il direttore generale dell’Agenzia Regionale del Turismo Pugliapromozione, Luca Scandale - essendo una delle più importanti espressioni di valori culturali e identitari. La finalità principale del nostro lavoro sarà quella di trasformare il prodotto enogastronomico pugliese in una componente chiave dell’offerta turistica regionale e far sì che, da mero elemento accessorio di viaggio, diventi motivazione principale, contribuendo a diffondere l’immagine della Puglia come destinazione enogastronomica".