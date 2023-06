Campionati Nazionali Universitari, le ragazze del Cus Bari vincono la medaglia d'oro nel Calcio a 5

La selezione femminile barese ha conquistato il titolo a Camerino, dove sono in corso i tornei della rassegna sportiva dedicata agli atleti accademici. Le talentuose pugliesi hanno battuto in finale la squadra di Milano per 4 a 3