Accordo quadro triennale per la manutenzione dello stadio San Nicola: dal Comune 2,7 milioni di euro

Il Comune di Bari prosegue nel rinnovamento dello stadio San Nicola. Dagli uffici di Palazzo di Città, infatti, è stata approvata una determina dirigenziale per l'appalto riguardante la manutenzione ordinaria delle componenti edili dell'astronave barese. L'importo è di 2,7 milioni di euro e riguarderà il triennio 2022-2024.

Si tratta di somme che saranno poi effettivamente messe a disposizione man mano che si renderanno necessari gli interventi: "E' un appalto - spiega a BariToday l'assessore cittadino ai Lavori Pubblici, Giuseppe Galasso - che viene rinnovato periodicamente e con respiro pluriennale. La gara viene fatta in autonomia con le determine dirigenziali e l'impegno di spesa sarà poi preso con la sottoscrizione dei contratti attuativi".

L'accordo quadro, si legge nella determina, è "finalizzato a garantire il mantenimento e la conservazione delle componenti edili dello Stadio San Nicola e dell’antistadio". Il Comune, infatti, nell'ambito della concessione quinquennale per la gestione dell'impianto con la Ssc Bari, deve provvedere alla manutenzione straordinaria dello stadio per consentirne il suo funzionamento. Nei prossimi mesi saranno completate le procedure per l'assegnazione.

A breve, invece, dovrebbe partire (salvo imprevisti) l'avvio di altri interventi su seggiolini, coperture e altre dotazioni del San Nicola, come annunciato dal Comune nelle scorse settimane, dopo i lavori effettuati nei mesi scorsi.