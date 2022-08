Obiettivo 20mila spettatori al San Nicola per Bari-Palermo. Attivati bus navetta per lo stadio

Almeno 15mila presenze con la possibilità di arrivare a 18-20mila: i tifosi del Bari fremono per riempire lo stadio San Nicola, venerdì sera, in occasione del debutto casalingo di Serie B contro il Palermo, con inizio alle 20.45. Ai quasi 7mila abbonamenti già sottoscritti, infatti, si aggiungono gli oltre 8.500 biglietti venduti, cifra destinata a salire nelle prossime ore.

Il Comune di Bari, come di consueto, ha poredisposto un potenziamento del servizio di bus Amtab per l'impianto sportivo. Le prime partenze saranno alle 18 e potrebbe essere utile recarsi allo stadio (per chi ne ha la possibilità) anche con congruo anticipo, per evitare code e disagi.

I bus per l'impianto effettueranno il seguente percorso

Andata: piazza Moro (capolinea), via Crisanzio, via Q.no Sella, sottovia Q.no Sella, viale

Ennio, piazza G.lio Cesare, viale O. Flacco, via Cotugno, via Gen. Bellomo, SS. 236, uscita

Stadio S. Nicola, ingresso Stadio;

Ritorno: ingresso Stadio, via Torre Tresca, via Generale Bellomo, via Cotugno, viale O.

Flacco, viale Salandra, sottovia Q.no Sella, corso Italia, piazza Moro.

Per usufruire del servizio l’Utente dovrà munirsi di regolare titolo di viaggio. Il ritorno dallo stadio è previsto in concomitanza con il termine della gara, ripartendo dall’area antistante al campo di allenamento. Obbligatorio, all'interno del mezzo, utilizzare una mascherina ffp2