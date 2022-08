Show di luci e musica, il San Nicola dà spettacolo con il nuovo impianto di luci a led

Uno show di luci a ritmo di musica dance, come nei più grandi impianti sportivi del mondo: lo stadio San Nicola di Bari prova (con successo) il nuovo impianto di illuminazione a led installato nelle scorse settimane, nell'ambito dei lavori di riqualificazione dell'arena biancorossa.

Uno spettacolo suggestivo condiviso dal sindaco Antonio Decaro sui social in un video e un motivo in più per attendere con impazienza il debutto casalingo del Bari nella stagione di Serie B, venerdì sera, contro il Palermo.