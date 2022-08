La Curva Nord con i seggiolini biancorossi: lo stadio San Nicola di Bari è pronto per l'omologazione

Sono terminati i lavori di riseggiolatura della Curva Bord dello stadio San Nicola di Bari. A darne notizia è l'assessore cittadino allo sport, Pietro Petruzzelli, che questa mattina ha effettuato un nuovo sopralluogo nell'Astronave progettata da Renzo Piano, dove da settimane sono in corso gli interventi per adeguare l'impianto alle richieste della lega di Serie B, in vista dell'imminente avvio del campionato cadetto di Calcio che vedrà il debutto del Bari in trasferta a Parma, questo venerdì.

Con i nuovi seggiolini a norma, l'impianto attende solo l'omologazione ufficiale per la categoria e potrà ospitare i biancorossi già dalla seconda giornata, in programma venerdì 19, quando al San Nicola arriverà il Palermo. In questi ultimi giorni saranno ultimate le sabbiature sul terreno di gioco mentre sono già funzionanti i nuovi corpi illuminanti a led installati nelle scorse settimane.

I lavori al San Nicola, però, non termineranno qui: a settembre si comincerà con l'installazione della nuova copertura. Nello stesso periodo è prevista la riqualificazione della Tribuna Ovest inferiore, attualmente con le vecchie poltroncine a norma ma di un colore (il verde) totalmente diverso rispetto al resto dell'impianto. Per l'autunno dovrebbe arrivare, spiega l'assessore Petruzzelli, anche il primo dei due nuovi tabelloni luminosi da piazzare nelle Curve. Un rinnovato look per una squadra che ha già entusiasmato nelle prime uscite ufficiali stagionali e reduce dal roboante successo per 4 a 1 a Verona in Coppa Italia, contro una squadra di Serie A.