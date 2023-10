Lo stadio San Nicola si tinge d'azzurro per la Nazionale: testato il nuovo impianto esterno a led

Un'astronave azzurra per accogliere la Nazionale di calcio: è stato testato, nella serata di mercoledì 4 ottobre, l'impianto a led delle luci esterne attorno allo stadio San Nicola di Bari, che si prepara ad ospitare tra 10 giorni l'incontro Italia-Malta, valido per le qualificazioni ad Euro 2024 e per il quale si va verso il tutto esaurito sugli spalti (già 45mila i biglietti venduti).

Le luci sono dotate della possibilità di cambiare colore, offrendo uno spettacolo suggestivo a chi si recherà nell'impianto sportivo per assistere alle gare serali. Un effetto, ad esempio, bianco-rosso, per accogliere i tifosi del Bari. Per la Nazionale, invece, il San Nicola si tingerà del colore simbolo delle squadre sportive che rappresentano l'Italia nel mondo.