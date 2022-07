Stadio San Nicola a buon punto per l'avvio del campionato: "Ad agosto prima copertura sperimentale"

Proseguono a tutta velocità i lavori di adeguamento dello stadio San Nicola in vista del prossimo campionato di Serie B che comincerà ad agosto. Ieri si è svolto il sopralluogo del sindaco di Bari, Antonio Decaro, che ha fatto il punto sui vari cantieri aperti, a cominciare da quello del terreno di gioco. La posa del manto erboso, infatti, è oltre la metà e sarà ultimata nella giornata di lunedì.

In curva Nord va avanti l'installazione dei seggiolini che sarà completata nelle prossime settimane. Si procede anche su altri punti dello stadio: "Per quanto riguarda le luci a led manca solo - spiega il sindaco - il montaggio di 40 corpi illuminanti. Ad agosto, invece, sarà montata una prima copertura sperimentale, per poi procedere con le altre. Nel mese di ottobre, invece, sostituiremo il primo tabellone".

Lo stadio sarà affidato nuovamente alla società al termine degli interventi più urgenti in corso. Impossibile, dunque disputare la partita di Coppa Italia in casa contro il Padova, il prossimo 31 luglio (possibili le opzioni di inversione del campo o Salerno, indicata dal Bari come sede alternativa per le gare in casa). Il debutto del nuovo san Nicola avverrà per la seconda giornata di B, il 20 agosto, quando nell'impianto barese giungerà il Palermo. I biancorossi, difatti, disputeranno la prima di Campionato in trasferta a Parma, il 13 agosto.