Un nuovo campo per il San Nicola: aggiudicata la gara, cantieri a breve. Vince ditta dei lavori a San Siro e Bernabeu

Il Comune di Bari ha aggiudicato i lavori per il rifacimento del campo da gioco dello stadio San Nicola. L'appalto è stato vinto dall'azienda milanese Rappo che ha presentato un'offerta di circa 818 mila euro iva esclusa, al netto al netto del ribasso del 13,27% sull’importo a base di gara.

Si tratta di una società leader nel settore della riqualificazione dei terreni sportivi, che si è occupata anche del rinnovo, tra gli altri, del campo dello stadio San Siro di Milano, di Marassi a Genova e del Santiago Bernabeu di Madrid.

I lavori al San Nicola, i primi di questo genere dalla costruzione dell'impianto, prenderanno il via nei prossimi giorni, tenendo conto anche dell'ultima partita in casa del Bari, contro il Sudtirol per la Supercoppa di Serie C, che si svolgerà questo pomeriggio. Il programma dovrà anche considerare i due concerti che si svolgeranno quest'estate nell'astronave barese, quelli di Vasco Rossi a giugno e di Ultimo a inizio luglio. Gli interventi dovranno essere completati prima dell'inizio del Campionato di Serie B, in programma a metà agosto.