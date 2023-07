Proseguono i lavori allo stadio San Nicola: montate la seconda copertura e la struttura del tabellone in Curva Nord

Proseguono i lavori di riqualificazione dello stadio San Nicola di Bari: gli operai della ditta vincitrice del bando del Comune hanno installato la seconda delle 26 nuove coperture previste e hanno montato le reti per altri due 'petali': "Le lavorazioni - spiega l'assessore cittadino allo Sport, Pietro Petruzzelli - avverranno all'inizio della prossima settimana anche perchè bisogna tenere conto che a fine agosto nello stadio vi sarà un concerto".

Agli inizi di agosto, invece, saranno montati i pannelli del secondo maxischermo, quello in Curva Nord, che si estende per 81 mq: "E' più piccolo dell'altro nella Sud - spiega Petruzzelli -. Stiamo trasformando il San Nicola in uno stadio più bello oltre che già interamente biancorosso":