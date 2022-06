Al San Nicola cominciato lo smontaggio del tabellone elettronico. Campo da gioco: lavori a buon punto

Non si fermano i lavori di adeguamento dello stadio San Nicola di Bari in vista della prossima stagione di Seri B, il cui avvio sarà a metà agosto: sono iniziate questa mattina le operazioni di smontaggio di uno dei due maxischermi (quello della curva Sud). Una settimana di lavori per 'svuotare' la struttura e rimuovere i pannelli neri. L'impalcatura metallica sarà mantenuta e costituirà la base del nuovo tabellone a led che sarà installato nei prossimi mesi.

Proseguono anche gli interventi sul campo da gioco: "Le operazioni - spiega l'assessore comunale allo Sport, Pietro Petruzzelli - sono ormai concluse per quanto riguarda gli impianti di drenaggio e irrigazione nonché per il riempimento. Per la zollatura attendiamo, come noto, lo svolgimento dei due concerti in programma a giugno e luglio", ovvero i live, rispettivamente, di Vasco Rossi e Ultimo. Per i seggiolini, invece, a buon punto i lavori nella curva Sud. Nelle prossime settimane arriveranno le sedute per la nord dove sono state già smontate, in parte, quelle vecchie dalla colorazione verde e gialla.