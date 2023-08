I lavori allo stadio San Nicola di Bari, installato il maxischermo in curva Nord: "Pronto per l'avvio del Campionato"

La struttura si estende per 84 mq. Intanto, in vista del match di sabato 12 contro il Parma, valido per i 32esimi di finale di Coppa Italia, è stato sistemato anche il terreno di gioco, letteralmente 'tirato a lucido' dalla ditta che si occupa della sua manutenzione