Si alza il sipario sulla nuova stagione del Petruzzelli: in programma anche i 'concerti del mattino'

Concerti in programma la domenica mattina, alle 11.30, con biglietti al costo di 5 euro. È questa una delle novità della nuova Stagione Concertistica del Teatro Petruzzelli, che prenderà il via il prossimo 5 gennaio con l'esibizione del celebre pianista, Michail Pletnev, accompagnato dall'Orchestra del Teatro, diretta per l'occasione dal maestro Hansjorg Albrecht.

Domenica 8 gennaio alle 11.30, come riporta l'Ansa, ci sarà il primo appuntamento della rassegna dedicata a solisti d'eccezione: ospite la pianista Rita Marcotulli nel concerto 'Autoritratto'. La Stagione dell'Opera sarà aperta, il 22 gennaio alle 18, dal melodramma di Gioacchino Rossini 'Il Barbiere di Siviglia'.

Giovedì 26 gennaio alle 20.30, per la Stagione Concertistica 2023, il maestro Fabrizio Cassi dirigerà il Coro del Teatro Petruzzelli. Domenica 29 gennaio, alle 11.30, è in programma un appuntamento musicale con la Petruzzelli Brass Orchestra.