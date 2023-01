Dal Comune 'l'assist' per le nuove coperture dello stadio San Nicola di Bari: affidati i lavori, "primo montaggio a fine gennaio"

Dal Comune arriva 'l'assist' giusto per i lavori della copertura dello stadio San Nicola. Dopo vari annunci sui lavori e passaggi burocratici, gli uffici di Palazzo di Città hanno affidato i lavori per i primi 5 contratti attuativi (su 8 approvati dalla Giunta a dicembre) che riguardano il montaggio dei 26 petali sulle strutture dell'Astronave, quasi tutti (eccetto due in Tribuna Ovest) da anni ormai tolti per evitare che eventuali danneggiamenti per il maltempo potessero creare disagi agli spettatori e alla struttura.

L'importo complessivo di queste 5 parti delle coperture è di circa 4,4 milioni di euro sui 7 necessari per ultimare i lavori. Gli interventi sono stati affidati al raggruppamento temporaneo di imprese composto dalle ditte Tipiesse e Olimpia Costruzioni rispettivamente del Bergamasco e di Forlì.

"Avevamo già approvato i progetti esecutivi nel mese di dicembre, suddividendoli in vari lotti con contratti attuativi - ha spiegato l'assessore cittadino ai Lavori Pubblici, Giuseppe Galasso, a BariToday - e prevediamo che il primo telo venga montato orientativamente a fine gennaio". La copertura sarà simile a quella che c'era prima: la differenza, però, sarà il montaggio attraverso una saldatura di 3 elementi a fasce che consentirà anche sostituzioni parziali più facili in caso di danneggiamento. Sarà adoperato il ptfe con membrana in fibra di vetro: un materiale qualitativamente superiore per tenuta, peso e resistenza nel tempo. Inoltre, rispetto alla situazione precedente, è stata individuata una nuova soluzione per ancorare i teli al meglio, riducendo sollecitazioni legate a maltempo e alle oscillazioni del pubblico sugli spalti.

"Il primo sarà un telo di prova - conferma Galasso - anche per testare le nuove tecniche di montaggio ed eventuali affinamenti di rifiniture da effettuare in produzione". In parallelo agli interventi nello stadio, proseguirà il lavoro degli uffici comunali: "Contiamo di completare le operazione delle coperture entro l'estate in modo da averle tutte installate per l'avvio del nuovo campionato". I lavori al San Nicola, in ogni caso, continueranno con la sostituzione dei seggiolini in Tribuna Ovest, d'Onore e Stampa. Atteso anche il montaggio dei nuovi tabelloni luminosi nelle curve.