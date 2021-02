Nuovi stalli per lo scarico merci e la sosta dei ciclomotori, lavori completati in piazza Redentore

Nella nuova piazza Redentore arrivano due stalli per il carico e scarico merci e la sosta dei ciclomotori. A dare notizia del completamento dei lavori è il presidente del Municipio I, Lorenzo Leonetti: si tratta, spiega, di un intervento nato per venire incontro alle esigenze di cittadini e commercianti della zona che lamentavano difficoltà legate all'eliminazione dei vecchi stalli.

"Con l’assessore Galasso - afferma Leonetti - abbiamo verificato personalmente il risultato di questi lavori, un intervento richiesto dal basso e che rispetta i buoni presupposti della partecipazione cittadina". "In accordi con l’assessore Galasso e l’ufficio tecnico - prosegue - ne abbiamo approfittato per migliorare anche la finitura dell’asfalto impiegato per la corsia carrabile, cercando di rendere la stessa molto più compatta così da poter essere pitturata meglio di colore bianco, come imposto dalla sovrintendenza. Da oggi questo stallo di carico e scarico potrà tornare utile alle attività commerciali e ai cittadini residenti, che avranno necessità di scaricare la spesa. Abbiamo realizzato anche gli stalli per i motorini, per cui non saranno più tollerati i parcheggi sulla piazza". "Ricordo - conclude il presidente del Municipio I - che questo stallo è un diritto di tutti: non esistono padroni. Rispettiamo la legge, rispettiamo questa opportunità e usiamolo solo per le funzioni a cui è destinato. Non mancheranno i controlli della Polizia Locale".