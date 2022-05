Stanley Tucci estasiato davanti alle verdure vendute in Puglia: "Sono deliziose"

Stanley Tucci folgorato...dalla cicoria pugliese. Il popolare attore - che ha recitato in diverse pellicole tra cui The Terminal, The Kingsmen e Il Diavolo veste Prada, ha regalato ai suoi follower di Instagram un siparietto vegetariano: in un video pubblicato sul suo profilo mostra estasiato alcune verdure vendute su un banchetto in Puglia, dalla cicoria ai piselli, passando per carciofi e fave. "Sono deliziosi" assicura agli ascoltatori.

Passa anche dalla Puglia, quindi, il tour italiano di Tucci, che sta registrando le puntate per il programma 'Stanley Tucci: Searching for Italy', proprio sulla gastronomia del Belpaese.