Stasera nuovo caso da risolvere per Lolita Lobosco, Bari protagonista su Rai1

Stasera Bari sarà protagonista della prima serata di Rai1, grazie alla seconda puntata della fiction di successo 'Le indagini di Lolita Lobosco'. La serie che vede Luisa Ranieri nelle vesti di vice questore, proporrà la classica trama del giallo, accompagnata dalle splendide location del capoluogo pugliese e delle zone limitrofe.

Dopo l'ottima partenza di domenica scorsa, il secondo episodio, intitolato 'Lo scammaro avvelenato', andrà in onda questa sera alle 21.25. La puntata sarà anche visibile in streaming tramite la piattaforma RaiPlay.

Stasera la vice questore, secondo quanto riportato da Today, sarà impegnata in un caso nato proprio nel bed and breakfast gestito dalla madre Nunzia e dalla sorella Carmela: nella struttura infatti, sarà ritrovato il corpo di uno scrittore privo di vita. In un primo momento le accuse si concentreranno sullo 'scammaro della zia Dolò', piatto tipico preparato con cura da Nunzia. Le indagini e le analisi tossicologiche scagioneranno ben presto la mamma di Lolita, ma la poliziotta barese dovrà seguire altre piste per risolvere l'intricato enigma che si cela dietro la morte dello scrittore.