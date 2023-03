Primo sì al raddoppio della Statale 100 tra Gioia del Colle e Mottola: "Intervento su una strada ad alto rischio"

ll Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici questa mattina ha dato parere favorevole al progetto di fattibilità tecnico-economica presentato da Anas per il 'raddoppio' della Statale 100 nel tratto compreso tra Gioia del Colle e Mottola per una lunghezza di 8,5 km.

Nel dettaglio, il progetto riguarderà il completamento funzionale e la messa in sicurezza della tra i km 44+500 e 52+600 (San Basilio) con sezione di tipo B” realizzando la doppia carreggiata con due corsie per senso di marcia e viabilità di servizio, con eliminazione degli accessi a raso, interconnessioni con la viabilità locale mediante svincoli a livello sfalsati e realizzazione di viabilità minori a servizio di frontisti e delle attività agricole.

Il nuovo tracciato, inoltre, favorirà il collegamento con il casello dell’autostrada A14 “Mottola-Castellaneta”. L’opera di interesse strategico è inserita nel Piano Attuativo 2021-2023 del Piano regionale dei Trasporti e, secondo la normativa vigente, andrebbe messa a gara entro il prossimo giugno. Il costo complessivo dell’opera è 108 milioni di euro, di cui 84 milioni di euro già finanziati a valere sul Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020. In ogni caso, al termine del completamento delle procedure autorizzative l’Anas potrà procedere al bando di gara sul PFTE, anche con le risorse attualmente disponibili.

“Attesa la strategicità dell’arteria stradale interessata e la necessità non più procrastinabile di mettere in sicurezza una strada ad altissimo tasso di incidentalità, insieme all’assessore Maurodinoia, lo scorso febbraio ho chiesto al ministro Matteo Salvini la nomina di un commissario straordinario per la realizzazione dell’opera - ha dichiarato il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano -. Siamo di fronte a un intervento caratterizzato da un elevato grado di complessità progettuale ed esecutiva, che avrà un rilevante impatto sul tessuto socio-economico, non solo locale, la cui attuazione va accelerata e per la quale ci impegneremo subito insieme al Mit per reperire le risorse mancanti".