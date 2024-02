Lavori sulla Statale 16 a Bari, restringimento di carreggiata a Japigia per due settimane

Dalla notte di venerdì 23 febbraio sarà attivo un restringimento della carreggiata sulla Statale 16 di Bari, tra gli svincoli di via Caldarola e Japigia. A darne notizia è l'Anas. Per consentire lo sviluppo delle attività finalizzate alla riqualificazione dell’ itinerario Bari-Brindisi -Lecce, sono necessarie, infatti, delle modifiche temporanee alla viabilità, lungo la SS16 “Adriatica”, in corrispondenza del territorio comunale arese.

Nello specifico a partire dalla notte di venerdì 23 febbraio, in entrambe le direzioni di marcia, sarà attivo un restringimento della carreggiata con chiusura della corsia di sorpasso, tra gli svincoli di Caldarola e Japigia, nel tratto compreso tra il km 807,600 al km 808,300: "L’utenza veicolare - spiega Anas - potrà usufruire della corsia di marcia libera dalle lavorazioni con divieto di sorpasso ed un limite di velocità massima di 50km/h". Questa fase delle lavorazioni che si svilupperanno in più turni giornalieri, sarà attiva fino al 10 marzo 2024.