La 'tregua' estiva salva la Statale 16: stop ai lavori da metà giugno. In autunno la ripresa (e altri cantieri)

Una tregua estiva per evitare il ripetersi dei disagi vissuti negli ultimi weekend, quindi la ripresa dall'autunno e un programma che prevederà, con probabilità e cautela, l'apertura di altri lavori: la calda estate della Statale 16 tra Bari e Monopoli, dopo le polemiche delle ultime settimane per i cantieri Anas, sarà meno esplosiva. La riunione di questa mattina del Comitato Operativo Viabilità, nella Prefettura barese, ha consentito di fare il punto della situazione e di tracciare un primo percorso per l'estate e i prossimi mesi. Tante le polemiche vissute recentemente, con automobilisti imbottigliati nel budello ad una corsia lungo 4 km tra Cozze e Polignano soprattutto il sabato e la domenica ma anche lo scorso 2 giugno. L'effetto immediato è stato quello scatenare polemiche che hanno coinvolto anche i rappresentanti delle istituzioni.

All'incontro odierno, presieduto dalla prefetta Antonia Bellomo, hanno preso parte, tra gli altri, anche l'assessora regionale ai Trasporti, Anita Maurodinoia, i rappresentanti di Anas, i Comuni interessati ai cantieri e le Forze dell'Ordine. La prima conferma è quella dello stop alle attività dal 15 giugno con riavvio a dopo l'estate: "Già da questo weekend - ha spiegano l'ingegner Vincenzo Marzi, responsabile Anas Struttura Territoriale Puglia - contiamo di anticipare la riduzione del cantiere di circa 2 km", consentendo, di fatto, un miglioramento non da poco dei disagi in direzione sud. Negli ultimi giorni, tra l'altro, il percorso verso Bari era già stato in parte liberato da barriere e ostacoli, fluidificando il traffico.

I cantieri sulla Statale 16: in cosa consistono gli interventi

I lavori, che rientrano in un appalto complessivo da 250 milioni di euro a copertura dell'itinerario Bari-Lecce, riguardano la messa in sicurezza dell'intera strada, con un nuovo spartitraffico centrale e la riqualificazione di barriere laterali, illuminazione e cavi in fibra ottica. I cantieri di Polignano, però, sono solo un 'antipasto' di quello che potrà accadere nei prossimi mesi: "Si tratta - ha rimarcato Marzi - di una piccola fase dei lavori. Abbiamo deciso di cominciare con un segmento limitato, anche per saggiare tempistiche e modalità. Da settembre si riprenderà e probabilmente dovremo intervenire anche su altre zone.Teniamo presente che si tratta di lavori in sede e che i contratti complessivi per l'itinerario Bari-Lecce sono della durata di mille giorni, proprio per ridurre i disagi" diluendo gli interventi. Un altro cantiere, a tal proposito, è in corso di smantellamento (con orizzonte fine mese), nelle vicinanze di Fasano.

La riunione di oggi, ha sottolineato la prefetta Bellomo, è servita a guardare proprio al prossimo futuro: "Sono state poste le basi - ha dichiarato - dei lavori che ripartiranno alla fine dell'estate. Abbiamo cercato di trovare anche delle soluzioni per una viabilità alternativa. Indubbiamente la stagione estiva molto anticipata ha creato un afflusso notevole che ha stressato il tratto di strada normalmente già interessato dal traffico".

Accolte in modo sostanziale, nel corso del confronto odierno, le richieste avanzate dalla Regione che, negli ultimi giorni, aveva alzato la voce sul problema diventato, per certi versi, anche un caso nazionale, visto l'appeal turistico sempre più forte della Puglia: "Avevamo chiesto ad Anas - ha detto l'assessora Maurodinoia - di adottare senza indugio decisioni per garantire la fruibilità della Statale 16, pensando anche a percorsi diversi come le complanari, al momento poco utilizzate. Ci sarà anche la possibilità di attivare pannelli a messaggio variabile per avvisare in anticipo gli automobilisti. Abbiamo anche richiesto ad Anas di assistere, attraverso il proprio personale, gli automobilisti rimasti incolonnati sotto il sole. Le corsie, in ogni caso, saranno pienamente riattivate quanto prima".