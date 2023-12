Statua danneggiata a Ruvo, due 16enni inviano una lettera all'autore dell'opera: "Chiediamo scusa"

Hanno inviato una lettera di scuse all'autore della statua che avevano danneggiato qualche settimana fa in piazza Dante, a Ruvo di Puglia. Due 16enni del posto hanno scritto una missiva a Max di Gioia, l'artista che ha realizzato la statua di Talos.

"Le chiediamo umilmente scusa e da questo errore cercheremo di trarne un insegnamento per il futuro", scrivono i ragazzi nella lettera.

"Che fosse stato un maldestro incidente e non un atto vandalico a danneggiare la statua di Talos in Piazza Dante ce lo avevano già detto molto chiaramente le immagini delle telecamere che avevano filmato il fatto - scrive in un post sulla sua pagina facebook, il sindaco di Ruvo Pasquale Chieco - Oggi i ragazzini responsabili del danno, da me incontrati, hanno scritto di loro pugno una lettera di scuse a Max di Gioia, l'artista autore dell’opera. Se vogliamo era il minimo che potessero fare, l'Abc dell'educazione, ma è importante partire da lì, dall’assunzione di una responsabilità, dalla comprensione di avere rovinato un bene comune, qualcosa che appartiene a tutta la comunità".

"Conosco Max come un artista molto generoso - conclude il sindaco Chieco - il regalo che ha fatto nella città di Ruvo di Puglia merita rispetto. Gli ho chiesto di riparare la statua. So che avrebbe preferito dedicarsi a una nuova avventura artistica, invece, ancora per un po', gli toccherà prendersi cura del suo/nostro Colosso. Sarà l’occasione per rinnovargli la nostra gratitudine".