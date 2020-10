Passo in avanti per la grande statua di San Nicola: cinque siti sul lungomare di Bari proposti per l'opera

Si è insediato il comitato tecnico scientifico dell'assocazione 'Una statua per San Nicola', con l'obiettivo di realizzare l'opera monumentale in omaggio al Santo di Myra, possibile attrazione barese per turisti e fedeli.

Cinque i siti individuati per la statua: la futura rotonda di fronte alla Fiera del Levante, largo Giannella, la Colmata di Marisabella, giardino De Andrà al Molo San Nicola e i giardini Baden Powell di fronte al palazzo dell'Agricoltura sul lungomare.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il comitato, composto da 15 professionisti, oltre che della scelta della superficie su cui edificare la statua si occuperà di tutte le valutazioni tecnico-ambientali, giuridico-istituzionali, economiche e relative ai bandi di gara I lavori saranno coordinati da Enzo Varricchio, ideatore del progetto e socio fondatore dell’associazione “Una statua per San Nicola”. Tra i componenti il pro rettore e la pro rettrice del Politecnico di Bari, Fabio Fatiguso e Loredana Ficarelli, l'architetto Luigi Mirizzi, il geologo Alessandro Reina, i docenti universitari Nicolò Carnimeo, Sabrina Spallini e Bruno Notarnicola, il presidente dell'Autorità Portuale dell'Adriatico Meridionale Ugo Patroni Griffi, l'avvocato Rocco Lombardi, il direttore dell'Agenzia del Demanio Puglia e Basilicata, Vincenzo Carnimeo, il segretario generale di UnionCamere Puglia Luigi Triggiani, Ettore Ruggiero, esperto di progettazione e management dei servizi culturali, Corrado Crocetta, presidente della Società Italiana di Statistica e il direttore d'azienda Pierpaolo Tota.