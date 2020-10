La colossale statua di San Nicola sorgerà vicino alla Fiera: "Sarà alta 70 metri, attrazione per rilanciare il Libertà"

Sorgerà nelle vicinanze del Varco delle Vittorie del porto, a poca distanza dalla Fiera del Levante di Bari, la colossale statua di San Nicola voluta da un'associazione barese per commemorare il Patrono della Città e proporre una nuova attrazione turistica 'simbolo' del capoluogo pugliese.

La Commissione tecnica nominata dall’associazione 'Una statua per San Nicola', presieduta da Anna Losurdo, coordinata da Enzo Varricchio e composta da Vincenzo Capobianco, Fabio Fatiguso, Loredana Ficarelli. Luigi Mirizzi, Alessandro Reina e Bruno Notarnicola ha espresso il suo parere riguardo le dimensioni e l’ubicazione dell’opera che dovrebbe essere realizzata in Corso Vittorio Veneto, di fronte a una sede dell’Acquedotto Pugliese , in una zona verde demaniale.

La scelta, si legge in una nota," è stata motivata dalla demanialità dell’area, dalle dimensioni e ampia visibilità della statua da tutte le direzioni per assenza di ostacoli e dal contesto ambientale, ideale per creare un movimento turistico dalla Basilica alla statua attraverso navette, decongestionando il centro urbano e riqualificando completamente il quartiere periferico Libertà con l’indotto della statua".

La statua, di cui verrà presentato a breve un rendering, avrà un’altezza di 70 metri complessivi, di cui 50 al netto del basamento e 20 di basamento e pianta di 25x25 metri. L’ingombro della base della statua dovrà essere pari a 20 metri, per consentire l’inserimento all’interno di due ascensori e scale di sicurezza. La statua, con questa struttura, sarebbe visibile da una distanza di circa 20 km in linea d’aria. La prossima riunione del comitato è fissata per la seconda settimana di novembre.