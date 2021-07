"Personale insufficiente", scioperano addetti alla biglietteria nella stazione ferroviaria di Bari

Addetti alla biglietteria in sciopero nella stazione ferroviaria di Bari. L'astensione dal lavoro, della durata di otto ore, dalle 9 alle 17 di oggi, è stata indetta da Filt Cgil, Uilt Uil e Fit Cisl, insieme a Ugl, Orsa e Fast, e riguarda anche gli altri impianti pugliesi di Foggia, Lecce e San Severo.

A preoccupare le organizzazioni sindacali, come si legge in una nota, è soprattutto l’attuale dotazione di personale, ritenuta “totalmente insufficiente per garantire il regolare presenziamento degli impianti e degli interventi in seguito ad eventi d’esercizio”. “Le incombenze sul personale – scrivono le organizzazioni sindacali –, ivi compreso gli interventi in reperibilità e la diminuzione in gestione degli sportelli di biglietteria, hanno elevato i carichi di lavoro ormai non più sopportabili. Riteniamo – continuano i sindacati – che il lavoro di bigliettazione e assistenza clienti sia il ‘biglietto da visita’ al cliente e l’attività non possa dipendere da passaggi temporanei di personale di bordo inidonei”.

La richiesta che le associazioni dei lavoratori avanzano a Trenitalia è quella di predisporre “una visione sistemica del processo e apporti di personale, non escludendo anche trasferimenti da altri impianti per far fronte alle quiescenze già avvenute e a quelle che avverranno in tutti i siti pugliesi”. Dal canto suo - riferiscono i sindacati - la società avrebbe fatto sapere di avere in programma apporti in somministrazione nelle stazioni di Bari e Foggia, ma i sindacati chiedono comunque "con urgenza" "risposte sull’intero processo in Puglia".

(foto archivio Luca Turi per Trenitalia)