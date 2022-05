Stelle al merito del lavoro, 42 i pugliesi premiati nel 2022: cerimonia alla Legione Allievi della Guardia di Finanza di Bari

Sono 42 i nuovi 'Maestri del lavoro' pugliesi, premiati con le 'Stelle al merito del lavoro': la cerimonia si è tenuta ieri nell'Auditorium della Legione Allievi della Guardia di Finanza di Bari. I brevetti vengono conferiti per l'anno 2022 dal Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il Lavoro, per coloro che si sono distinti per singolari meriti di perizia, laboriosità, condotta morale e requisiti di anzianità. Dodici sono i premiati della provincia barese, tra impiegati, quadri e dirigenti di aziende sul territorio. In allegato l'elenco completo dei premiati.

Durante la cerimonia il prefetto di Bari, Antonia Bellomo, nel ringraziare i partecipanti, ha ricordato il valore della celebrazione della Festa dei Lavoratori ancor più nell’attuale condizione economica, influenzata dalla pandemia e dal conflitto bellico in Ucraina. Ha poi rivolto una particolare riflessione al fenomeno in aumento dei decessi sul lavoro e alla necessità di assicurare la massima diffusione della cultura della prevenzione quale strumento di tutela per la salute e la sicurezza dei lavoratori. Alla cerimonia erano presenti i prefetti della regione e le massime autorità politiche, civili e militari del territorio.