La stimolazione elettrica per curare il dolore neuropatico cronico, a Bitonto arriva la Pens Therapy

L'innovativa tecnica è applicata, in ambulatorio, nel Presidio Territoriale Assistenziale della cittadina in provincia di Bari. Serve per trattare nevralgie post herpetiche, del trigemino, occipitali e le sofferenze da cicatrice