Lavori Aqp nel quartiere Sant'Anna, 'rubinetti chiusi' il 2 aprile: stop all'erogazione idrica per 14 ore

Rubinetti chiusi nel quartiere Sant'Anna di Bari il prossimo 2 aprile. Acquedotto Pugliese sta effettuando interventi per il miglioramento del servizio nell’abitato di Bari. I lavori da eseguire sono propedeutici alla sostituzione delle condotte a servizio dell’impianto di sollevamento denominato Torre del Diavolo.

Per consentire l’esecuzione dei lavori, sarà necessario sospendere temporaneamente la normale erogazione idrica il 2 aprile nell’intero quartiere Sant’Anna di Bari, nonché in via Gentile (dall’incrocio con via Michele Quintavalle fino alla tangenziale), via Michele Quintavalle e le Complanari Est ed Ovest della Strada Statale 16. La sospensione avrà la durata di 14 ore, a partire dalle 8 alle 22.

Disagi saranno avvertiti esclusivamente negli stabili sprovvisti di autoclave e riserva idrica o con insufficiente capacità di accumulo. Acquedotto Pugliese raccomanda i residenti dell’area interessata di razionalizzare i consumi, evitando gli usi non prioritari dell’acqua nelle ore interessate dall’interruzione idrica.

Sono sempre attivi i canali informativi di Aqp, a disposizione dei residenti: il numero verde 800735735, il sito www.aqp.it (sezione 'Che acqua fa? Lavori sulla rete') e l'account sul social network X @AcquedottoP.